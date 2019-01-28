Осака возглавила рейтинг WTA, Касаткина опустилась на 12-е место

Теннис 28 января 2019 08:50 Источник: WTA Автор: Липкин Антон

Победительница Australian Open впервые в карьере стала первой ракеткой мира.

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победителем Australian Open, поднялась на первое место в новом рейтинге WTA.

Второй теперь стала Петра Квитова из Чехии, дошедшая в Мельбурне до финала. Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась на 12-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 28 января 2019 года

1. (4) Наоми Осака (Япония) – 7030 очков

2. (6) Петра Квитова (Чехия) – 6290

3. (1) Симона Халеп (Румыния) – 5582

4. (5) Слоан Стивенс (США) – 5307

5. (8) Каролина Плишкова (Чехия) – 5100

6. (2) Анжелик Кербер (Германия) – 4965

7. (7) Элина Свитолина (Украина) – 4940

8. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 4430

9. (3) Каролин Возняцки (Дания) – 3566

10. (11) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3485

11. (16) Серена Уильямс (США) – 3406

12. (10) Дарья Касаткина (Россия) – 3355

13. (12) Анастасия Севастова (Латвия) – 3330

14. (15) Эшли Барти (Австралия) – 3285

15. (18) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3035

16. (13) Юлия Гергес (Германия) – 2995

17. (17) Мэдисон Киз (США) – 2786

18. (21) Ван Цян (Китай) – 2605

19. (19) Каролин Гарсия (Франция) – 2550

20. (20) Анетт Контавейт (Эстония) – 2355…

29. (30) Мария Шарапова (Россия) – 1662…

32. (44) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1520…

61. (60) Екатерина Макарова (Россия) – 918…

72. (69) Евгения Родина (Россия) – 816…

78. (72) Екатерина Александрова (Россия) – 750…

79. (89) Анастасия Потапова (Россия) – 744…

81. (91) Маргарита Гаспарян (Россия) – 732…

94. (90) Анна Блинкова (Россия) – 639…

97. (96) Вера Звонарева (Россия) – 635