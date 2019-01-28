Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP, Медведев – на 10-й позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию чемпионской гонки.
Сербский теннисист Новак Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP. Напомним, в прошлые выходные он стал победителем Australian Open.
Лучший из россиян Даниил Медведев идет на 10-й позиции.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 28 января 2019 года
1 (20). Новак Джокович (Сербия) — 2090
2 (-). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200
3 (73). Стефанос Циципас (Греция) — 765
4 (-). Люка Пуи (Франция) — 720
5 (3). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 610
5 (3). Кей Нисикори (Япония) — 610
7 (73). Милош Раонич (Канада) — 405
8 (1). Алекс де Минор (Австралия) — 385
9 (-). Фрэнсис Тиафо (США) — 360
10 (11). Томаш Бердых (Чехия) — 330
10 (11). Даниил Медведев (Россия) — 330
...63 (-). Карен Хачанов (Россия) — 90
...75 (94). Евгений Донской (Россия) — 85