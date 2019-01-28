Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP, Медведев – на 10-й позиции

Теннис 28 января 2019 11:22 Источник: ATP Автор: Сметанникова Дарья

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию чемпионской гонки.

Сербский теннисист Новак Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP. Напомним, в прошлые выходные он стал победителем Australian Open.

Лучший из россиян Даниил Медведев идет на 10-й позиции.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 28 января 2019 года

1 (20). Новак Джокович (Сербия) — 2090

2 (-). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200

3 (73). Стефанос Циципас (Греция) — 765

4 (-). Люка Пуи (Франция) — 720

5 (3). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 610

5 (3). Кей Нисикори (Япония) — 610

7 (73). Милош Раонич (Канада) — 405

8 (1). Алекс де Минор (Австралия) — 385

9 (-). Фрэнсис Тиафо (США) — 360

10 (11). Томаш Бердых (Чехия) — 330

10 (11). Даниил Медведев (Россия) — 330

...63 (-). Карен Хачанов (Россия) — 90

...75 (94). Евгений Донской (Россия) — 85