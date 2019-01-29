Свитолина и Ястремская не помогут сборной Украины на Кубке Федераций из-за денег - Советский спорт
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Теннис29 января 2019 11:53Автор: Сметанникова Дарья

Свитолина и Ястремская не помогут сборной Украины на Кубке Федераций из-за денег

Федерация тенниса Украины сообщила, что теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская отказались от выступления в составе своей сборной на ближайших матчах Кубка Федерации.

«Федерация тенниса Украины сообщает, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на ранее достигнутые между сторонами договоренности, не сыграют за сборную в матчах Кубка Федерации в Зеленой Гуре (Польша). Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым.

Не секрет, что все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известен игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге.

Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины», - говорится в сообщении ФТУ.

Ранее Свитолина объяснила свое решение не приезжать в сборную Украины травмой, полученной на Открытом чемпионате Австралии.

#свитолина элина#ястремская даяна#Кубок Федерации
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