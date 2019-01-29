Павлюченкова обыграла Корне на старте турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис29 января 2019 21:13Источник: «Советский спорт»

Павлюченкова обыграла Корне на старте турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на старте турнира в Санкт-Петербурге обыграла представительницу Франции Ализе Корне – 7:5, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась два часа одну минут, за это время россиянка (32-я ракетка мира) дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

А у Корне (50) один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейков из семи.

Таким образом, Павлюченкова вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победительница пары Елена Остапенко (Латвия, 22) – Кристина Младенович (Франция, 44).

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