Виктория Азаренко: Стараюсь концентрироваться на том, чтобы прогрессировать от матча к матчу

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко – о победе над россиянкой Маргаритой Гаспарян (6:4, 6:1) на старте турнира в Санкт-Петербурге.
– Для меня сегодня главным было играть в мой теннис. Не так важно, что делает мой соперник, – если я ошибаюсь, значит я ошибаюсь. Если я забиваю, значит я забиваю, у меня такой настрой, и я считаю его правильным.
Я стараюсь концентрироваться на том, чтобы прогрессировать от матча к матчу, выходить с правильным настроем на корт.
Когда ты ставишь цели, например, на какой строчке закончить год, то это мешает наслаждаться теннисом, – приводит слова Азаренко ТАСС.