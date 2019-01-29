Виктория Азаренко: Стараюсь концентрироваться на том, чтобы прогрессировать от матча к матчу - Советский спорт
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Теннис29 января 2019 21:25Источник: ТАСС

Виктория Азаренко: Стараюсь концентрироваться на том, чтобы прогрессировать от матча к матчу

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко – о победе над россиянкой Маргаритой Гаспарян (6:4, 6:1) на старте турнира в Санкт-Петербурге.

– Для меня сегодня главным было играть в мой теннис. Не так важно, что делает мой соперник, – если я ошибаюсь, значит я ошибаюсь. Если я забиваю, значит я забиваю, у меня такой настрой, и я считаю его правильным.

Я стараюсь концентрироваться на том, чтобы прогрессировать от матча к матчу, выходить с правильным настроем на корт.

Когда ты ставишь цели, например, на какой строчке закончить год, то это мешает наслаждаться теннисом, – приводит слова Азаренко ТАСС.

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