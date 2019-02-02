Гаспарян и Макарова вышли в финал парного турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис02 февраля 2019 18:36

Гаспарян и Макарова вышли в финал парного турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова в полуфинале парного турнира в Санкт-Петербурге обыграли россиянку Александру Панову и испанку Лару Арруабаррена-Весино – 2:0.

Встреча продолжалась 53 минуты, за это время российская пара трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

А у русско-испанского дуэта два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из трех.

Таким образом, Гаспарян и Макарова вышли в финал турнира, где им будут противостоять россиянка Анна Калинская в паре с Викторией Кузьмовой из Словакии.

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