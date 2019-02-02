Хачанов вывел сборную России в финальный этап Кубка Дэвиса - Советский спорт
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Теннис02 февраля 2019 21:42Источник: «Советский спорт»

Хачанов вывел сборную России в финальный этап Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов в финале квалификации Кубка Дэвиса обыграл швейцарца Генри Лааксонен – 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась два часа 37 минут, за это время россиянин 13 подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 17.

А у Лааксонена 13 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из четырех.

Таким образом, сборная России одержала победу в противостоянии с Швейцарией – 3:1 и вышла в финальный этап турнира.

Напомним, финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Жеребьевка (распределение по группам) назначена на 14 февраля. Призовой фонд турнира составляет 20 миллионов долларов.

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