Шамиль Тарпищев: Сборная России в Кубке Дэвиса прошла огонь, воду и медные трубы - Советский спорт
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Теннис02 февраля 2019 23:25Источник: «Р-Спорт»

Шамиль Тарпищев: Сборная России в Кубке Дэвиса прошла огонь, воду и медные трубы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев – о выходе сборной России в финальный этап Кубка Дэвиса.

– Главное – результат. Я доволен тем, что формируется команда. Она уже прошла огонь, воду и медные трубы. Играли в Иркутске, Владивостоке, в Венгрии. Играли в разных условиях.

Рассказывать и убеждать молодых – это бессмыслица. Надо окунуть молодых во все это. Могу сказать, что команда готова, она все испытала. Все ребята очень серьезно относятся к делу, что радует, – приводит слова Тарпищева «Р-Спорт»

Напомним, сборная России одержала победу в противостоянии с Швейцарией – 3:1.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Жеребьевка (распределение по группам) назначена на 14 февраля. Призовой фонд турнира составляет 20 миллионов долларов.

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