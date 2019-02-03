Карен Хачанов: Сейчас можно выдохнуть и на время забыть про Кубок Дэвиса - Советский спорт
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Теннис03 февраля 2019 01:39Источник: «Р-Спорт»

Карен Хачанов: Сейчас можно выдохнуть и на время забыть про Кубок Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов – о выходе сборной России в финальную часть Кубка Дэвиса.

«Все довольны! Как правильно сказал Даня Медведев может, что-то не получалось, но самое главное, что мы смогли выиграть, вышли в финал. Сейчас можно выдохнуть и на время забыть про Кубок Дэвиса, – приводит слова Хачанова «Р-Спорт».

Напомним, сборная России одержала победу в противостоянии с Швейцарией – 3:1.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Жеребьевка (распределение по группам) назначена на 14 февраля. Призовой фонд турнира составляет 20 миллионов долларов.

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