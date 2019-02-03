Ястремская выиграла турнира WTA в Хуахине

Теннис 03 февраля 2019 18:16 Источник: «Советский спорт»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в финале турнира WTA в Хуахине (Таиланд) обыграла австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась два часа 25 минут, за это время украинка (47-я ракетка мира) четырежды подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 16.

А у Томлянович (49) ни одного эйса, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейков из 14.

Таким образом, Ястремская выиграла второй турнир WTA в карьере, который принес ей 280 очков рейтинга и 43 тысячи долларов призовых.