Бертенс поднялась на пятое место в чемпионской гонке, Звонарева вошла в топ-20

Ястремская занимает 11-е место.
Победительница турнира WTA в Санкт-Петербурге Кики Бертенс из Голландии в новой чемпионской гонке расположилась на пятом месте.
В топ-20 вошла российская теннисистка Вера Звонарева, дошедшая до полуфинала.
А победительница турнира в Хуахине Даяна Ястремская из Украины теперь занимает 11-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 4 февраля 2019 года
1. (1) Наоми Осака (Япония) – 2185 очков
2. (2) Петра Квитова (Чехия) – 1925
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 1250
4. (4) Даниэль Коллинс (США) – 806
5. (18) Кики Бертенс (Голландия) – 780
6. (5) Эшли Барти (Австралия) – 735
7. (11) Арина Соболенко (Белоруссия) – 596
8. (7) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 561
9. (27) Донна Векич (Хорватия) – 560
10. (6) Бьянка Андрееску (Канада) – 527
11. (35) Даяна Ястремская (Украина) – 483
12. (8) Александра Саснович (Белоруссия) – 440
13. (9) Элина Свитолина (Украина) – 431
14. (10) Серена Уильямс (США) – 430
15. (14) Белинда Бенчич (Швейцария) – 383
16. (12) София Кенин (США) – 380
17. (13) Леся Цуренко (Украина) – 375
18. (24) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 355
19. (19) Мария Шарапова (Россия) – 355
20. (46) Вера Звонарева (Россия) – 354…
22. (33) Екатерина Александрова (Россия) – 350…
44. (40) Евгения Родина (Россия) – 192…
51. (68) Вероника Кудерметова (Россия) – 174…
58. (62) Маргарита Гаспарян (Россия) – 152…
74. (70) Наталья Вихлянцева (Россия) – 131…
87. (94) Анна Калинская (Россия) – 108
88. (81) Валерия Савиных (Россия) – 106…
95. (84) Анна Блинкова (Россия) – 100