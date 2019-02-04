Бертенс поднялась на пятое место в чемпионской гонке, Звонарева вошла в топ-20

Теннис 04 февраля 2019 09:25 Источник: WTA Автор: Липкин Антон

Ястремская занимает 11-е место.

Победительница турнира WTA в Санкт-Петербурге Кики Бертенс из Голландии в новой чемпионской гонке расположилась на пятом месте.

В топ-20 вошла российская теннисистка Вера Звонарева, дошедшая до полуфинала.

А победительница турнира в Хуахине Даяна Ястремская из Украины теперь занимает 11-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 4 февраля 2019 года

1. (1) Наоми Осака (Япония) – 2185 очков

2. (2) Петра Квитова (Чехия) – 1925

3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 1250

4. (4) Даниэль Коллинс (США) – 806

5. (18) Кики Бертенс (Голландия) – 780

6. (5) Эшли Барти (Австралия) – 735

7. (11) Арина Соболенко (Белоруссия) – 596

8. (7) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 561

9. (27) Донна Векич (Хорватия) – 560

10. (6) Бьянка Андрееску (Канада) – 527

11. (35) Даяна Ястремская (Украина) – 483

12. (8) Александра Саснович (Белоруссия) – 440

13. (9) Элина Свитолина (Украина) – 431

14. (10) Серена Уильямс (США) – 430

15. (14) Белинда Бенчич (Швейцария) – 383

16. (12) София Кенин (США) – 380

17. (13) Леся Цуренко (Украина) – 375

18. (24) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 355

19. (19) Мария Шарапова (Россия) – 355

20. (46) Вера Звонарева (Россия) – 354…

22. (33) Екатерина Александрова (Россия) – 350…

44. (40) Евгения Родина (Россия) – 192…

51. (68) Вероника Кудерметова (Россия) – 174…

58. (62) Маргарита Гаспарян (Россия) – 152…

74. (70) Наталья Вихлянцева (Россия) – 131…

87. (94) Анна Калинская (Россия) – 108

88. (81) Валерия Савиных (Россия) – 106…

95. (84) Анна Блинкова (Россия) – 100