Хачанов опустился на 70-е место в чемпионской гонке ATP - Советский спорт
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Теннис04 февраля 2019 10:51Источник: ATPАвтор: Липкин Антон

Хачанов опустился на 70-е место в чемпионской гонке ATP

В первой двадцатке изменений не произошло.

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на семь позиций в обновленной чемпионской гонке ATP и теперь занимает 70-е место.

Из-за матчей Кубка Дэвиса, в которых участвовали ведущие игрока, в первой двадцатке рейтинга изменений не произошло. Серб Новак Джокович сохраняет лидерство, лучший из представителей России – Даниил Медведев – делит десятую позицию с Томашем Бердыхом из Чехии.

Чемпионская гонка ATP
Положение на 4 февраля 2019 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 2090 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 1200
3. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 765
4. (4) Люка Пуй (Франция) – 720
5. (5) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 610
5. (5) Кеи Нисикори (Япония) – 610
7. (7) Милош Раонич (Канада) – 405
8. (8) Алек де Минаур (Австралия) – 385
9. (9) Фрэнсис Тиафу (США) – 360
10. (10) Томаш Бердых (Чехия) – 330
10. (10) Даниил Медведев (Россия) – 330
12. (12) Кевин Андерсон (ЮАР) – 295
13. (13) Теннис Сандгрен (США) – 267
14. (14) Тэйлор Фриц (США) – 260
15. (15) Андреас Сеппи (Италия) – 240
16. (16) Рейлли Опелка (США) – 237
17. (17) Пабло Каррено-Буста (Испания) – 225
17. (17) Григор Димитров (Болгария) – 225
19. (19) Жиль Симон (Франция) – 225
20. (20) Иво Карлович (Хорватия) – 220…
70. (61) Карен Хачанов (Россия) – 90…
81. (75) Евгений Донской (Россия) – 85

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