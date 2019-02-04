Хачанов опустился на 70-е место в чемпионской гонке ATP

Теннис 04 февраля 2019 10:51 Источник: ATP Автор: Липкин Антон

В первой двадцатке изменений не произошло.

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на семь позиций в обновленной чемпионской гонке ATP и теперь занимает 70-е место.

Из-за матчей Кубка Дэвиса, в которых участвовали ведущие игрока, в первой двадцатке рейтинга изменений не произошло. Серб Новак Джокович сохраняет лидерство, лучший из представителей России – Даниил Медведев – делит десятую позицию с Томашем Бердыхом из Чехии.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 4 февраля 2019 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 2090 очков

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 1200

3. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 765

4. (4) Люка Пуй (Франция) – 720

5. (5) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 610

5. (5) Кеи Нисикори (Япония) – 610

7. (7) Милош Раонич (Канада) – 405

8. (8) Алек де Минаур (Австралия) – 385

9. (9) Фрэнсис Тиафу (США) – 360

10. (10) Томаш Бердых (Чехия) – 330

10. (10) Даниил Медведев (Россия) – 330

12. (12) Кевин Андерсон (ЮАР) – 295

13. (13) Теннис Сандгрен (США) – 267

14. (14) Тэйлор Фриц (США) – 260

15. (15) Андреас Сеппи (Италия) – 240

16. (16) Рейлли Опелка (США) – 237

17. (17) Пабло Каррено-Буста (Испания) – 225

17. (17) Григор Димитров (Болгария) – 225

19. (19) Жиль Симон (Франция) – 225

20. (20) Иво Карлович (Хорватия) – 220…

70. (61) Карен Хачанов (Россия) – 90…

81. (75) Евгений Донской (Россия) – 85