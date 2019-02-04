Даяна Ястремская: Поставила перед собой цель войти в Топ-20 рейтинга WTA - Советский спорт
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Теннис04 февраля 2019 21:34Источник: Gotennis.ru

Даяна Ястремская: Поставила перед собой цель войти в Топ-20 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, одержавшая победу на турнире WTA в Хуахине (Таиланд), рассказал о целях на сезон.

«В начале этого года я поставила перед собой цель войти в Топ-20 и показать свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Для меня важно набраться опыта в этой области.

А в следующем сезоне уже смогу ставить цель выиграть «мэйджор», - приводит слова Ястремской Gotennis.Ru.

Напомним, в финале турнира в Хуахине Ястремская обыграла австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).

#wta#ястремская даяна
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