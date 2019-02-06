Вихлянцева принесла России первое очко в матче Кубка Федерации с Польшей

Теннис 06 февраля 2019 19:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева принесла национальной команде первое очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с Польшей.

В двух сетах Вихлянцева обыграла польскую теннисистку Игу Свентек – 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 53 минуты.

В активе россиянки пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В других матча Кубка Федерации Анастасия Павлюченкова сыграет с Магдой Линетт. В парном разряде Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина встретятся с Магдаленой Фрех и Алицией Росольской.