Вихлянцева принесла России первое очко в матче Кубка Федерации с Польшей - Советский спорт
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Теннис06 февраля 2019 19:31Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Вихлянцева принесла России первое очко в матче Кубка Федерации с Польшей

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева принесла национальной команде первое очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с Польшей.

В двух сетах Вихлянцева обыграла польскую теннисистку Игу Свентек – 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 53 минуты.

В активе россиянки пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В других матча Кубка Федерации Анастасия Павлюченкова сыграет с Магдой Линетт. В парном разряде Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина встретятся с Магдаленой Фрех и Алицией Росольской.

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