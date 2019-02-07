Касаткина обыграла Баррицу в матче Кубка Федерации, Россия ведет у Дании 2-0 - Советский спорт
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Теннис07 февраля 2019 21:21Источник: «Советский спорт»

Касаткина обыграла Баррицу в матче Кубка Федерации, Россия ведет у Дании 2-0

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Карен Баррицу в матче сборных России и Дании на Кубке Федерации.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:0 6:4 в пользу российской спортсменки.

Касаткина в этой встрече один раз подала на вылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Баррица записала на свой счет один эйс, реализовала один брейк-пойнт из семи, а также совершила одну двойную ошибку.

Ранее Наталья Вихлянцева в двух сетах обыграла Клару Таусон со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Таким образом, счет в матче Россия – Дания стал 2-0.

Следующими на корт в парной встрече выйдут Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова , которые встретятся с Карен Баррицей и Марией Йесперсен. Отметим, что результат парной встречи не повлияет на итоговый исход матча.

#Кубок Федерации#касаткина дарья#женская сборная россии по теннису#баррица карен
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