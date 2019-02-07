Российские теннисистки одержали победу в парной встрече над датчанками в Кубке Федерации - Советский спорт
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Теннис07 февраля 2019 23:15Источник: «Советский спорт»

Российские теннисистки одержали победу в парной встрече над датчанками в Кубке Федерации

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова обыграли Карен Баррицу и Марию Йесперсен в матче сборных России и Дании на Кубке Федерации.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянок. На счету российских теннисисток четыре эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Ранее Дарья Касаткина обыграла Карен Баррицу со счетом 6:0 6:4, а Наталья Вихлянцева одержала победу над Кларой Таусон – 7:6 (7:3), 6:1.

Таким образом, россиянки уверенно обыграли датчанок со счетом 3-0, стали победителем своей подгруппы и сыграют за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации.

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