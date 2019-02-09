Гаэль Монфис: С Медведевым будет непросто, ожидается еще одна битва

Теннис 09 февраля 2019 12:08 Источник: ATP Автор: Сметанникова Дарья

Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6 (7:5)) в четвертьфинале турнира в Софии.

В полуфинале турнира Монфис сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

«Стефанос – прекрасный игрок. В этом нет никаких сомнений. Думаю, сегодня все решили несколько розыгрышей. Циципас станет большим чемпионом.

С Медведевым также будет непросто. Он набирает обороты и уже выиграл много матчей в этом году. С ним ожидается еще одна битва. Думаю, мне понадобится другой план на игру, потому что Даниил действует иначе. Он бьет с низким отскоком и мощно подает, к этому мне придется адаптироваться. Постараюсь также играть агрессивно и подавать как можно сильнее», - приводит слова Монфиса ATP.