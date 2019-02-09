Рублев обыграл Кудлу на старте квалификации турнира в Роттердаме - Советский спорт
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Теннис09 февраля 2019 18:17Источник: «Советский спорт»

Рублев обыграл Кудлу на старте квалификации турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев на старте квалификации турнира в Роттердаме (Голландия) обыграл американца Дениса Кудлу со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:2.

Встреча продолжалась два часа девять минут, за это время россиянин (101-я ракетка мира) девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из шести.

А у Кудлы (63) десять эйсов, три двойные ошибки и 13 реализованных брейков из 17.

Таким образом, Рублев вышел в финал квалификации, где ему будет противостоять Петер Гойовчик (61).

#atp#рублев андрей#кудла денис
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