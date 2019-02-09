Гойовчик обыграл Донского и встретится с Рублевым на турнире в Роттердаме - Советский спорт
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Теннис09 февраля 2019 18:23Источник: «Советский спорт»

Гойовчик обыграл Донского и встретится с Рублевым на турнире в Роттердаме

Российский теннисист Евгений Донской на старте квалификации турнир в Роттердаме (Голландия) уступил немцу Питеру Гойовчику – 6:7 (7:9), 4:6.

Встреча продолжалась один час 27 минут, за это время россиянин (96-я ракетка мира) семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти.

А у немца (61) пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.

Таким образом, Гойовчик вышел в финал квалификации турнира, где ему будет противостоять еще один россиянин Андрей Рублев (101).

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