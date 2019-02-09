Медведев обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Софии - Советский спорт
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Теннис09 февраля 2019 20:44Источник: «Советский спорт»

Медведев обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Софии

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира в Софии (Болгария) обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса – 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась один час 15 минут, за это время россиянин (16-я ракетка мира) четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

А у Монфиса (33) два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Таким образом, Медведев вышел в финал турнира, где ему будет противостоять венгр Мартон Фучович (47).

#atp#медведев даниил#монфис гаэль
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