Вихлянцева обыграла Ларссон в матче Кубка Федераций - Советский спорт
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Теннис09 февраля 2019 22:09Источник: «Советский спорт»

Вихлянцева обыграла Ларссон в матче Кубка Федераций

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в квалификации Кубка Федераций обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон 7:6 (7:1), 6:2.

Встреча продолжалась один час 20 минут, за это время россиянка трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

А у Ларссон ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка.

Таким образом, счет в противостоянии до двух побед стал 1-0 в пользу сборной России.

Во втором матче Анастасия Павлюченкова сыграет с Ребеккой Петерсон.

#Кубок Федерации#вихлянцева наталья#женская сборная россии по теннису
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