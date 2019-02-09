Вихлянцева обыграла Ларссон в матче Кубка Федераций

Теннис 09 февраля 2019 22:09 Источник: «Советский спорт»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в квалификации Кубка Федераций обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон 7:6 (7:1), 6:2.

Встреча продолжалась один час 20 минут, за это время россиянка трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

А у Ларссон ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка.

Таким образом, счет в противостоянии до двух побед стал 1-0 в пользу сборной России.

Во втором матче Анастасия Павлюченкова сыграет с Ребеккой Петерсон.