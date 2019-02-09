Павлюченкова вывела сборную России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации - Советский спорт
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Теннис09 февраля 2019 23:09Источник: «Советский спорт»

Павлюченкова вывела сборную России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в квалификации Кубка Федераций обыграла представительницу Швеции Ребекку Петтерсон – 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась один час 21 минуту, за это время россиянка дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В первой встрече противостояния Наталья Вихлянцева победила Юханну Ларссон со счетом 7:6 (7:1), 6:2.

Таким образом, счет в противостоянии до двух побед стал 2-0 в пользу сборной России, которая вышла в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.

#Кубок Федерации#павлюченкова анастасия
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