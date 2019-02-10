Соболенко победила Зигемунд и вывела Белоруссию в ½ финала Кубка Федерации

Теннис 10 февраля 2019 15:28 Автор: Липкин Антон

В полуфинале Белоруссия сыграет с победителем матча США – Австралия.

Девятая ракетка мира Арина Соболенко нанесла поражение Лауре Зигемунд (6:1, 6:1) в третьей игре матча ¼ финала Мировой группы Кубка Федерации Германия – Белоруссия в Брауншвейге.

Эта победа стала третьей для белорусской команды и позволила ей выйти в ½ финала.

Напомним, накануне Александра Саснович была сильнее Татьяны Марии (7:6 (7:3), 6:3), а Соболенко выиграла у Андреа Петкович (6:2, 6:1).

В ½ финала Белоруссия сыграет с победителем матча США – Австралия, где после первого дня счет равный (1-1).

Брауншвейг (Германия)

Кубок Федерации

Мировая группа

¼ финала

Германия – Белоруссия – 0-3

Татьяна Мария – Александра Саснович – 6:7 (3:7), 3:6

Андреа Петкович – Арина Соболенко – 2:6, 1:6

Лаура Зигемунд – Арина Соболенко – 1:6, 1:6