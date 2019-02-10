Соболенко победила Зигемунд и вывела Белоруссию в ½ финала Кубка Федерации

В полуфинале Белоруссия сыграет с победителем матча США – Австралия.
Девятая ракетка мира Арина Соболенко нанесла поражение Лауре Зигемунд (6:1, 6:1) в третьей игре матча ¼ финала Мировой группы Кубка Федерации Германия – Белоруссия в Брауншвейге.
Эта победа стала третьей для белорусской команды и позволила ей выйти в ½ финала.
Напомним, накануне Александра Саснович была сильнее Татьяны Марии (7:6 (7:3), 6:3), а Соболенко выиграла у Андреа Петкович (6:2, 6:1).
В ½ финала Белоруссия сыграет с победителем матча США – Австралия, где после первого дня счет равный (1-1).
Брауншвейг (Германия)
Кубок Федерации
Мировая группа
¼ финала
Германия – Белоруссия – 0-3
Татьяна Мария – Александра Саснович – 6:7 (3:7), 3:6
Андреа Петкович – Арина Соболенко – 2:6, 1:6
Лаура Зигемунд – Арина Соболенко – 1:6, 1:6