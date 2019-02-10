Медведев победил на турнире в Софии, завоевав четвертый титул в карьере - Советский спорт
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Теннис10 февраля 2019 19:57Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Медведев победил на турнире в Софии, завоевав четвертый титул в карьере

В финале российский теннисист выиграл у венгра Фучовича.

16-я ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира ATP Sofia Open в Софии.

В финале 22-летний российский теннисист нанес поражение Мартону Фучовичу из Венгрии, который занимает 47-е место в мировом рейтинге. За 1 час 21 минуту Медведев завершил матч в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Медведев завоевал первый титул в сезоне и четвертый в карьере. В прошлом году он также побеждал на турнирах серии 250 в Сиднее и Уинстон-Салеме и турнире серии 500 в Токио. В минувшем январе он дошел до финала в Брисбене.

София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 524 340 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Даниил Медведев (Россия, 3) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:4, 6:3

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