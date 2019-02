Медведев победил на турнире в Софии, завоевав четвертый титул в карьере

16-я ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира ATP Sofia Open в Софии.

В финале 22-летний российский теннисист нанес поражение Мартону Фучовичу из Венгрии, который занимает 47-е место в мировом рейтинге. За 1 час 21 минуту Медведев завершил матч в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Медведев завоевал первый титул в сезоне и четвертый в карьере. В прошлом году он также побеждал на турнирах серии 250 в Сиднее и Уинстон-Салеме и турнире серии 500 в Токио. В минувшем январе он дошел до финала в Брисбене.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 524 340 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 3) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:4, 6:3

Delight for Daniil 🏆@DaniilMedwed defeats Marton Fucsovics 6-4 6-3 to win the 2019 @sofiaopentennis title 👏



