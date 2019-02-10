Медведев победил на турнире в Софии, завоевав четвертый титул в карьере

В финале российский теннисист выиграл у венгра Фучовича.
16-я ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира ATP Sofia Open в Софии.
В финале 22-летний российский теннисист нанес поражение Мартону Фучовичу из Венгрии, который занимает 47-е место в мировом рейтинге. За 1 час 21 минуту Медведев завершил матч в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.
Медведев завоевал первый титул в сезоне и четвертый в карьере. В прошлом году он также побеждал на турнирах серии 250 в Сиднее и Уинстон-Салеме и турнире серии 500 в Токио. В минувшем январе он дошел до финала в Брисбене.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 524 340 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Даниил Медведев (Россия, 3) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:4, 6:3
Delight for Daniil 🏆@DaniilMedwed defeats Marton Fucsovics 6-4 6-3 to win the 2019 @sofiaopentennis title 👏— ATP Tour (@ATP_Tour) 10 февраля 2019 г.
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