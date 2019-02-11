Рублев вошел в первую сотню рейтинга АТР

Теннис 11 февраля 2019 10:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира.

в топ-10 изменений не произошло. Лучшим из россиян остался Карен Хачанов, занимающий 11-строчку.

Другие два российских теннисиста улучшили свои позиции - Евгений Донской поднялся с 96-го места на 94-е, а Андрей Рублев вошел в сотню лучших и теперь идет на 99-й позиции.

Рейтинг АТР от 11 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475,

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060,

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845,

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960,

9 (9). Джон Изнер (США) — 3155,

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140,

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2160…

94 (96). Евгений Донской (Россия) — 599…

99 (101). Андрей Рублев (Россия) — 562.