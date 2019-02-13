Свитолина обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе - Советский спорт
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Теннис13 февраля 2019 17:09Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Свитолина обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в ¼ финала турнира в Дохе.

Во втором круге Свитолина обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут.

На счету украинки семь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнта из девяти. У Остапенко две подачи навылет, пять двойных ошибок и три брейка из восьми.

В четвертьфинале турнира в Дохе Свитолина сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая ранее победила Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

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