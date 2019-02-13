Даниил Медведев: В матче с Шарди смог взять себя в руки и вернуться в игру

Теннис 13 февраля 2019 17:31 Источник: ATP Автор: Сметанникова Дарья

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет во втором круге турнира ATP в Роттердаме.

В первом круге Медведев обыграл француза Жереми Шарди (7:6 (7:2), 6:2) и вышел во второй раунд, где сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

«Это был действительно тяжелый матч — в первой партии я уступал 4:5 с брейком. Я немного взбесился в тот момент, ведь я вел со счетом 4:1. Тем не менее, эта эмоция помогла мне — я смог взять себя в руки и вернуться в игру.

Фернандо всегда показывает хороший теннис, к тому же он левша. Я проиграл ему в последний раз в Хертогенбосхе, но ранее победил в Монпелье. Я должен сыграть как можно лучше и выйти в четвертьфинал», - приводит слова Медведева пресс-служба ATP.