Джумхур обыграл Циципаса на старте турнира в Роттердаме - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис13 февраля 2019 18:41Источник: «Советский спорт»

Джумхур обыграл Циципаса на старте турнира в Роттердаме

Боснийский теннисист Дамир Джумхур на старте турнира в Роттердаме (Голландия) обыграл грека Стфаноса Циципаса со счетом 6:4, 1:6, 7:5.

Встреча продолжалась один час 55 минут, за этой время босниец (56-я ракетка мира) единожды подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

А у Циципаса (12) восемь эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Таким образом, Джумхур вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять Михаил Кукушкин (Казахстан, 53).

#atp#джумхур дамир#циципас стефанос
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта