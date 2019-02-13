Джумхур обыграл Циципаса на старте турнира в Роттердаме

Теннис 13 февраля 2019 18:41 Источник: «Советский спорт»

Боснийский теннисист Дамир Джумхур на старте турнира в Роттердаме (Голландия) обыграл грека Стфаноса Циципаса со счетом 6:4, 1:6, 7:5.

Встреча продолжалась один час 55 минут, за этой время босниец (56-я ракетка мира) единожды подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

А у Циципаса (12) восемь эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Таким образом, Джумхур вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять Михаил Кукушкин (Казахстан, 53).