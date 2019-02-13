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Теннис13 февраля 2019 18:50Источник: «Советский спорт»

Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Голландская теннисистка Кики Бертенс в 1/8 финала турнира в Дохе (Катар) обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 2:6, 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась один час 25 минут, за это время восьмая ракетка мира пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 15.

А у Суарес-Наварро (26) один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейка из пяти.

Таким образом, Бертенс вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять победительница матча Элиза Мертенс (Бельгия, 21) – Кристина Плишкова (Чехия, 90).

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