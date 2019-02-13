Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, обыграв Контавейт

Теннис 13 февраля 2019 22:15 Источник: «Советский спорт»

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер во втором круге турнира в Дохе (Катар) обыграла эстонку Анетт Контавейт – 6:1, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась один час 23 минуты, за это время шестая ракетка мира ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 16.

А у Контавейт (20) один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейка из трех.

Таким образом, Кербер вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять чешка Барбора Стрыцова (49), выбившая из турнира россиянку Анну Блинкову (6:0, 3:6, 6:0).