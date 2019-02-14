Медведев победил Вердаско и вышел в четвертьфинал в Роттердаме - Советский спорт
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Теннис14 февраля 2019 17:04Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Медведев победил Вердаско и вышел в четвертьфинал в Роттердаме

Матч продолжался 1 час 33 минуты.

16-я ракетка мира Даниил Медведев выиграл у Фернандо Вердаско из Испании в матче второго круга турнира ATP ABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме.

22-летний российский теннисист оформил победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:5 за 1 час 33 минуты.

Таким образом, счет в личном противостоянии соперников стал 2-1 в пользу Медведева. Его следующий оппонент определится в матче Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – Тэллон Грикспор (Голландия).

Напомним, на прошлой неделе Медведев выиграл турнир в Софии.

Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN AMRO World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 961 160 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг

Даниил Медведев (Россия, 5) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:2, 7:5

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