Медведев победил Вердаско и вышел в четвертьфинал в Роттердаме

Теннис 14 февраля 2019 17:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Матч продолжался 1 час 33 минуты.

16-я ракетка мира Даниил Медведев выиграл у Фернандо Вердаско из Испании в матче второго круга турнира ATP ABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме.

22-летний российский теннисист оформил победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:5 за 1 час 33 минуты.

Таким образом, счет в личном противостоянии соперников стал 2-1 в пользу Медведева. Его следующий оппонент определится в матче Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – Тэллон Грикспор (Голландия).

Напомним, на прошлой неделе Медведев выиграл турнир в Софии.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN AMRO World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 961 160 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Даниил Медведев (Россия, 5) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:2, 7:5