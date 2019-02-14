Стали известны соперники сборной России в финальном раунде Кубка Дэвиса

Теннис 14 февраля 2019 23:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Сборная России попала в группу B в финальном раунде Кубка Дэвиса.

Таким образом, россияне сыграют с командами Хорватии и Испании. 14 февраля в испанском Мадриде состоялась жеребьевка. Здесь пройдет финальная часть турнира. 18 команд распределены по группам.

Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится с 18 по 24 ноября.

группа А: Франция, Сербия, Япония

группа В: Хорватия, Испания, Россия

группа С: Аргентина, Германия, Чили

группа D: Бельгия, Австралия, Колумбия

группа E: Великобритания, Казахстан, Нидерланды

группа F: США, Италия, Канада

В плей-офф выйдут восемь команд: шесть первых мест и два лучших вторых.