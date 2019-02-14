Стали известны соперники сборной России в финальном раунде Кубка Дэвиса - Советский спорт
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Теннис14 февраля 2019 23:21Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Стали известны соперники сборной России в финальном раунде Кубка Дэвиса

Сборная России попала в группу B в финальном раунде Кубка Дэвиса.

Таким образом, россияне сыграют с командами Хорватии и Испании. 14 февраля в испанском Мадриде состоялась жеребьевка. Здесь пройдет финальная часть турнира. 18 команд распределены по группам.

Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится с 18 по 24 ноября.

группа А: Франция, Сербия, Япония
группа В: Хорватия, Испания, Россия
группа С: Аргентина, Германия, Чили
группа D: Бельгия, Австралия, Колумбия
группа E: Великобритания, Казахстан, Нидерланды
группа F: США, Италия, Канада

В плей-офф выйдут восемь команд: шесть первых мест и два лучших вторых.

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