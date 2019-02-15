Самсонова выбила Кристину Плишкову на старте квалификации турнира в Дубае - Советский спорт
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Теннис15 февраля 2019 12:40Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Самсонова выбила Кристину Плишкову на старте квалификации турнира в Дубае

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй раунд квалификации турнира в Дубае.

В первом матче отбора Самсонова обыграла чешскую теннисистку Кристину Плишкову со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 59 минут.

Россиянка совершила пять эйсов, две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Кристина Плишкова заменила на турнире сестру-близняшку Каролину, которая снялась с соревнований из-за вирусной инфекции.

Во втором раунде квалификации турнира в Дубае Самсонова сыграет с победительницей матча Ирина Бара (Румыния) – Чжу Линь (Китай).

#самсонова людмила#плишкова кристина#wta
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