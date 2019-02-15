Халеп обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в Дохе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис15 февраля 2019 19:37Источник: «Советский спорт»

Халеп обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в Дохе

Румынская теннисистка Симона Халеп в полуфинале турнира в катарской Дохе обыграла представительницу Украины Элину Свитолину – 6:3, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась два часа девять минут, за это время третья ракетка мира единожды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

А у Свитолиной (7) два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейка из восьми.

Таким образом, Халеп вышла в финал турнира, где ей будет противостоять победительница матча Анжелик Кербер (Германия, 6) – Элиза Мертес (Бельгия, 21).

#wta#турнир wta в дохе#халеп симона#свитолина элина
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта