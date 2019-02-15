Халеп обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в Дохе

Теннис 15 февраля 2019 19:37 Источник: «Советский спорт»

Румынская теннисистка Симона Халеп в полуфинале турнира в катарской Дохе обыграла представительницу Украины Элину Свитолину – 6:3, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась два часа девять минут, за это время третья ракетка мира единожды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

А у Свитолиной (7) два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейка из восьми.

Таким образом, Халеп вышла в финал турнира, где ей будет противостоять победительница матча Анжелик Кербер (Германия, 6) – Элиза Мертес (Бельгия, 21).