Рублев упустил победу над Фоньини на турнире в Монте-Карло

Андрей Рублев в первом круге турнира в Монте-Карло проиграл итальянцу Фабио Фоньини со счетом 6:4, 5:7, 6:4. Россиянин по ходу матча вел со счетом 6:4, 4:1.
За 2 часа 31 минуту Рублев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 17. Фоньини совершил четыре эйса, восемь двойных ошибок и реализовал пять брейков из восьми.
Во втором круге турнира в Монте-Карло Фоньини сыграет с победителем матча Жиль Симон (Франция) – Алексей Попырин (Австралия).
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