Медведев и Демолинер вышли во второй круг турнира в Монте-Карло в парном разряде - Советский спорт
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16 апреля 2019 15:37ТеннисСметанникова Дарья

Медведев и Демолинер вышли во второй круг турнира в Монте-Карло в парном разряде

Российский теннисист прошел дальше в одиночном и парном разрядах на турнире в Монте-Карло.

Даниил Медведев в паре с бразильцем Марсело Демолинером во второй круг турнира в Монте-Карло. Российско-бразильский дуэт в первом раунде обыграл бельгийца Давида Гоффена и француза Люка Пуи со счетом 7:5, 6:3.

За 1 час 4 минуты Медведев и Демолинер совершили шесть подач навылет и допустили одну двойную ошибку. У Пуи и Гоффена один эйс и две двойные ошибки.

Во втором круге турнира в Монте-Карло Медведев и Демолинер сыграют с австрийцем Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем.

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