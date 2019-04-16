Медведев и Демолинер вышли во второй круг турнира в Монте-Карло в парном разряде

Даниил Медведев в паре с бразильцем Марсело Демолинером во второй круг турнира в Монте-Карло. Российско-бразильский дуэт в первом раунде обыграл бельгийца Давида Гоффена и француза Люка Пуи со счетом 7:5, 6:3.
За 1 час 4 минуты Медведев и Демолинер совершили шесть подач навылет и допустили одну двойную ошибку. У Пуи и Гоффена один эйс и две двойные ошибки.
Во втором круге турнира в Монте-Карло Медведев и Демолинер сыграют с австрийцем Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем.
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