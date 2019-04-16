Джокович одержал победу над Кольшрайбером на турнире в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович во втором туре обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 37 минут.
Первая ракетка мира один раз подала навылет, совершила восемь ошибок на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.
В третьем круге турнира в Монте-Карло Джокович сыграет с победителем матча Тейлор Фритц (США) – Диего Шварцман (Аргентина).
«Бостон» уже не фаворит в серии?Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.
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