Джокович одержал победу над Кольшрайбером на турнире в Монте-Карло Сербский теннисист стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло со второго круга.

Сербский теннисист Новак Джокович во втором туре обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 37 минут.

Первая ракетка мира один раз подала навылет, совершила восемь ошибок на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Джокович сыграет с победителем матча Тейлор Фритц (США) – Диего Шварцман (Аргентина).