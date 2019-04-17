Надаль пробился в третий круг турнира в Монако

Во втором круге посеянный под вторым номером испанец победил своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута — 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 16 минут.
Следующим соперником Надаля станет победитель встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Григор Димитров (Болгария).
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