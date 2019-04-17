Надаль пробился в третий круг турнира в Монако - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 17:41ТеннисСпирин Дмитрий

Надаль пробился в третий круг турнира в Монако

Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Монако.

Во втором круге посеянный под вторым номером испанец победил своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута — 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Следующим соперником Надаля станет победитель встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Григор Димитров (Болгария).

17/04 14:44Хоккей
Хоккеист избил женщину прямо на дороге… Кто такой Обухов?Бывший хоккеист «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина вновь под следствием.
18/04 00:02Футбол
7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
17/04 21:30Хоккей
Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финнаВроде бы все о драке двух русских уже сказано. Но я хотел бы добавить личную историю, а также поговорить еще о Кучерове.
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
17/04 18:45Футбол
«Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в судеПосле сегодняшних показаний потерпевшего шансы Кокорина и Мамаева отделаться символическим наказанием уменьшаются
17/04 18:00Футбол
Джордже Деспотович: Американцы отказались от моих услуг из-за ИбрагимовичаОн играл против Аршавина, не попал в Город Ангелов из-за Златана Ибрагимовича, а сейчас забивает за «Оренбург»
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
17/04 15:14Футбол
«Спартак» и его бывшие. 11 человек, регулярно портивших жизнь красно-белым«Спартаку» не привыкать терпеть всяческие неприятности от своих воспитанников, или просто бывших игроков. Это уже тянет на традицию.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
17/04 15:53Хоккей
Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываютсяНикита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.
17/04 12:07Хоккей
Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккейСтандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
17/04 08:00Хоккей
Взлетят ли «ястребы»? Чем удивит Боб Хартли армейцев в БалашихеВ среду в подмосковной Балашихе состоится третий  матч финала. Пока ЦСКА впереди 2-0.
17/04 11:39Футбол
Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
17/04 10:10Хоккей
Как же хорош Тарасенко! Но это не помогло «Сент-Луису» победитьГол Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения. «Вегас» справился с «Сан-Хосе» без Никиты Гусева.
17/04 21:00Футбол
Евгений Ловчев: «Аякс» принадлежит аяксидам, а «Спартак» спартаковцам – нетНаш обозреватель объясняет успех голландского клуба хорошей работой скаутской службы, сильной академией и воспитанием правильного духа. «Спартак» все это давно утратил.
17/04 22:46Хоккей
«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольныПосле третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении.
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
17/04 19:26Футбол
«Аяксом» весь мир восхищается, а над «Спартаком» смеетсяРецепт успеха красно-белых из Амстердама.  
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
17/04 20:30Футбол
Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел КиевБывший нападающий голландского «Витесса» рассказывает о феномене «Аякса», которые возвращает былое величие.
Новости
01:52 Футбол Уго Льорис: «Тоттенхэм» все еще учится, мы не привыкли играть в четвертьфинале ЛЧ
01:47 Футбол Ян Вертонген – об игре с «Манчестер Сити»: VAR спас «Тоттенхэм»
01:43 Футбол Пас Бернарду Силвы признан моментом дня в Лиге чемпионов (видео)
01:39 Футбол Джордан Хендерсон: Порту» доставил нам проблем, пришлось пахать по полной
01:23 Футбол Кристиан Эриксен: В какой-то момент я подумал, что все кончено
01:18 Футбол Хосеп Гвардиола: То, чего добился «Сити» за эти два сезона, просто невероятно
01:13 Футбол Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще
01:08 Футбол Маурисио Почеттино: Игроки «Тоттенхэма» – настоящие герои, мы показали характер
00:53 Касаткина, Шарапова и Гаспарян представят Россию на «Ролан Гаррос»
00:47 Футбол Хосеп Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: Это жестоко
00:39 «Реал» одолел «Панатинаикос» в первом матче серии Евролиги
00:32 Футбол Сон Хын Мин – после игры с «Манчестер Сити»: Это было настоящее безумие
00:24 Футбол Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
00:19 Футбол «Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
00:11 Футбол «Тоттенхэм» благодаря дублю Сона прошел «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
23:48 Хоккей Евгений Малкин: Мы больше не чемпионы. Никто не уважает «Питтсбург»
23:32 Хоккей Игорь Никитин: ЦСКА серьезно настраивается на четвертый матч с «Авангардом»
23:13 Хоккей Владислав Третьяк – о матче ЦСКА и «Авангарда»: Игра была равной
22:56 Хоккей Боб Хартли: Немногие продолжают верить в «Авангард». Нам не нужно обращать на это внимание
22:44 Хоккей Алексей Емелин – о возможном камбэке в серии с ЦСКА: Раз в год и палка стреляет
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика