Медведев победил Циципаса в Монте-Карло

14-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» Rolex Monte-Carlo Masters в Монте-Карло.
В третьем круге 23-летний российский теннисист нанес поражение Стефаносу Циципасу из Греции, который занимает восьмое место в мировом рейтинге.
За 1 час 45 минут Медведев оформил победу в трех сетах со счетом 6:2, 1:6, 6:4. В ¼ финала его соперником станет победитель матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Тэйлор Фриц (США).
Монте-Карло (Монако)
Турнир серии «Мастерс» Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
3-й круг
Даниил Медведев (Россия, 10) – Стефанос Циципас (Греция, 6) – 6:2, 1:6, 6:4
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