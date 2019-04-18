Медведев победил Циципаса в Монте-Карло - Советский спорт
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18 апреля 2019 14:43ТеннисЛипкин Антон

Медведев победил Циципаса в Монте-Карло

Российский теннисист в четвертый раз обыграл грека, который входит в первую десятку рейтинга.

14-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» Rolex Monte-Carlo Masters в Монте-Карло.

В третьем круге 23-летний российский теннисист нанес поражение Стефаносу Циципасу из Греции, который занимает восьмое место в мировом рейтинге.

За 1 час 45 минут Медведев оформил победу в трех сетах со счетом 6:2, 1:6, 6:4. В ¼ финала его соперником станет победитель матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Тэйлор Фриц (США).

Монте-Карло (Монако)
Турнир серии «Мастерс» Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
3-й круг

Даниил Медведев (Россия, 10) – Стефанос Циципас (Греция, 6) – 6:2, 1:6, 6:4

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