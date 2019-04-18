Медведев победил Циципаса в Монте-Карло

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Что было, когда «Тоттенхэм» выиграл еврокубок: компьютер Apple, Тетрис и «Терминатор» А еще чемпионство «Зенита» и советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе.

Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекорд В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.

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