Надаль обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» - Советский спорт
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18 апреля 2019 18:35ТеннисГичунцев Артур

Надаль обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Турнир проходит в Монте-Карло, а его призовой фонд превышает 5,2 млн евро.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил Григора Димитрова из Болгарии и оформил выход в 1/4 финала турнира серии «Мастерс».

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 34 минуты.

Таким образом, за выход в полуфинал Надаль поспорит с аргентинцем Гуидо Пельей.

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