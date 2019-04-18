Надаль обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса»

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«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольны После третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении.

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