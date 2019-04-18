Надаль обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил Григора Димитрова из Болгарии и оформил выход в 1/4 финала турнира серии «Мастерс».
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 34 минуты.
Таким образом, за выход в полуфинал Надаль поспорит с аргентинцем Гуидо Пельей.
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