Мария Шарапова: На данный момент я не готова играть, продолжаю восстановление Ранее теннисистка объявила о снятии с турнира в Штутгарте.

Россиянка Мария Шарапова не сумеет сыграть на турнире в Германии из-за проблем со здоровьем.

«Я продолжаю восстановление после травмы плеча и на данный момент не готова играть. После лечения мое плечо стало сильнее, однако, боль при ударах до сих пор не утихает.

Я посоветовалась с врачами и перенесла небольшую процедуру, после которой восстановление потребует нескольких недель», – цитирует Шарапову пресс-служба WTA.

Напомним, последним турниром россиянки был St. Petersburg Ladies, прошедший в январе этого года.