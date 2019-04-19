Мария Шарапова: На данный момент я не готова играть, продолжаю восстановление

Россиянка Мария Шарапова не сумеет сыграть на турнире в Германии из-за проблем со здоровьем.
«Я продолжаю восстановление после травмы плеча и на данный момент не готова играть. После лечения мое плечо стало сильнее, однако, боль при ударах до сих пор не утихает.
Я посоветовалась с врачами и перенесла небольшую процедуру, после которой восстановление потребует нескольких недель», – цитирует Шарапову пресс-служба WTA.
Напомним, последним турниром россиянки был St. Petersburg Ladies, прошедший в январе этого года.
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