Мария Шарапова: На данный момент я не готова играть, продолжаю восстановление - Советский спорт
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19 апреля 2019 06:27ТеннисГичунцев Артур

Мария Шарапова: На данный момент я не готова играть, продолжаю восстановление

Ранее теннисистка объявила о снятии с турнира в Штутгарте.

Россиянка Мария Шарапова не сумеет сыграть на турнире в Германии из-за проблем со здоровьем.

«Я продолжаю восстановление после травмы плеча и на данный момент не готова играть. После лечения мое плечо стало сильнее, однако, боль при ударах до сих пор не утихает.

Я посоветовалась с врачами и перенесла небольшую процедуру, после которой восстановление потребует нескольких недель», – цитирует Шарапову пресс-служба WTA.

Напомним, последним турниром россиянки был St. Petersburg Ladies, прошедший в январе этого года.

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