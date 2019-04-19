Новак Джокович: С нетерпением жду матча с Медведевым - Советский спорт
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19 апреля 2019 06:37ТеннисГичунцев Артур

Новак Джокович: С нетерпением жду матча с Медведевым

Джокович встретится с представителем РФ в четвертом круге турнира в Монте-Карло.

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об игре Даниила Медведева перед матчем, который пройдет 19 апреля и стартует в 13.30 мск.

«Медведев значительно улучшил свои движения. Его результаты показывают, что он близок к топ-10. Он определенно находится в лучшей форме в своей жизни. Медведев провел хороший турнир, выиграв достаточно комфортно в первых двух матчах, а затем победив Циципаса.

Мы никогда не встречались друг с другом на грунте. Сыграли напряженный матч в Австралии в этом году. Я видел, как он играет, тренировался с ним много раз. С нетерпением жду этого матча», – приводит слова Джоковича «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт АТР.

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