Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло - Советский спорт
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19 апреля 2019 17:04Теннис

Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в четвертьфинальном матче турнира ATP в Монте-Карло.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу российского спортсмена. Медведев в этой встрече трижды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса и три двойных ошибки.

В полуфинале турнира Медведев встретится с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем.

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