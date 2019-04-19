Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу российского спортсмена. Медведев в этой встрече трижды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса и три двойных ошибки.
В полуфинале турнира Медведев встретится с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем.
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