Медведев – о победе над Джоковичем: Обыграть первую ракетку мира — это нечто

В четвертьфинале Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (6:3, 4:6, 6:2), который представляет Сербию.
«Сто процентов — это моя лучшая победа в карьере. Не столько по уровню игры, сколько по результату. Пройти в полуфинал «Мастерса», обыграть первую ракетку мира — это действительно нечто.
Я почему-то очень медленно реагировал на его укороченные удары и совершенно не мог забить. Конечно, начал нервничать, но понимал, что от меня требуется продолжать бегать за этими мячами и стараться найти выход. В итоге в третьем сете у меня уже было много забитых мячей.
Да, немного устал. Все-таки провел на корте против Джоковича 2 часа 20 минут. Но уверен, что восстановлюсь к следующему матчу», - цитирует Медведева Eurosport.
В полуфинале турнира в Монте-Карло Медведев встретится с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем.
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