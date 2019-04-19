Медведев – о победе над Джоковичем: Обыграть первую ракетку мира — это нечто Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

В четвертьфинале Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (6:3, 4:6, 6:2), который представляет Сербию.

«Сто процентов — это моя лучшая победа в карьере. Не столько по уровню игры, сколько по результату. Пройти в полуфинал «Мастерса», обыграть первую ракетку мира — это действительно нечто.

Я почему-то очень медленно реагировал на его укороченные удары и совершенно не мог забить. Конечно, начал нервничать, но понимал, что от меня требуется продолжать бегать за этими мячами и стараться найти выход. В итоге в третьем сете у меня уже было много забитых мячей.

Да, немного устал. Все-таки провел на корте против Джоковича 2 часа 20 минут. Но уверен, что восстановлюсь к следующему матчу», - цитирует Медведева Eurosport.

В полуфинале турнира в Монте-Карло Медведев встретится с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем.