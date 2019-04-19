Фоньини обыграл Чорича и сыграет с Надалем в полуфинале турнира в Монте-Карло - Советский спорт
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19 апреля 2019 21:50ТеннисСметанникова Дарья

Фоньини обыграл Чорича и сыграет с Надалем в полуфинале турнира в Монте-Карло

Стали известны все полуфиналисты турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл хорвата Борна Чорича со счетом 1:6, 6:3, 6:2 и вышел в полуфинал турнира.

Ровно за 2 часа Фоньини допустил четыре ошибки на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Чорич один раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейка из восьми.

В полуфинале турнира в Монте-Карло Фоньини сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. В другом полуфинале встретятся Душан Лайович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия).

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