Фоньини обыграл Чорича и сыграет с Надалем в полуфинале турнира в Монте-Карло

Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл хорвата Борна Чорича со счетом 1:6, 6:3, 6:2 и вышел в полуфинал турнира.
Ровно за 2 часа Фоньини допустил четыре ошибки на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Чорич один раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейка из восьми.
В полуфинале турнира в Монте-Карло Фоньини сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. В другом полуфинале встретятся Душан Лайович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия).
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