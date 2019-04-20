Надаль проиграл Фоньини на турнире в Монте-Карло Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил итальянцу Фабио Фоньини в полуфинале турнира в Монте-Карло.

Вторая ракетка мира и турнира проиграл в двух сетах со счетом 4:6, 2:6 за 1 час 37 минут.

Напомним, Надаль является 11-кратным чемпионом турнира в Монте-Карло.

Фоньини в финале соревнований сыграет с сербом Душаном Лайовичем, который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева.