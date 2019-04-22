Хачанов опустился на 13-е место в рейтинге ATP

Первая ракетка России Карен Хачанов занимает 13-е место в обновленном рейтинге ATP.
Таким образом, 22-летний российский теннисист опустился на одну строчку, пропустив вперед победителя турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Фабио Фоньини из Италии.
Даниил Медведев, дошедший в Монако до полуфинала, остался на 14-м месте. В первой десятке произошло только одно изменение: Кевин Андерсон опередил Кеи Нисикори и расположился на шестом месте.
Рейтинг ATP
Положение на 22 апреля 2019 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 11160 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 8085
3. (3) Александр Зверев (Германия) – 5770
4. (4) Роджер Федерер (Швейцария) – 5590
5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 4675
6. (7) Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115
7. (6) Кеи Нисикори (Япония) – 3690
8. (8) Стефанос Циципас (Греция) – 3240
9. (9) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3225
10. (10) Джон Изнер (США) – 3085
11. (11) Марин Чилич (Хорватия) – 2845
12. (18) Фабио Фоньини (Италия) – 2840
13. (12) Карен Хачанов (Россия) – 2730
14. (14) Даниил Медведев (Россия) – 2505
15. (13) Борна Чорич (Хорватия) – 2480
16. (15) Милош Раонич (Канада) – 2050
17. (16) Марко Чеккинато (Италия) – 2041
18. (17) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1930
19. (19) Гаэль Монфис (Франция) – 1875
20. (20) Денис Шаповалов (Канада) – 1820…
89. (90) Андрей Рублев (Россия) – 644
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