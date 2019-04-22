Джокович возглавил чемпионскую гонку, Медведев поднялся на пятое место - Советский спорт
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22 апреля 2019 10:14ТеннисЛипкин Антон

Джокович возглавил чемпионскую гонку, Медведев поднялся на пятое место

Победитель «Мастерса» в Монте-Карло Фоньини вошел в десятку.

Новым лидером чемпионской гонки ATP стал серб Новак Джокович, опередивший швейцарца Роджера Федерера.

Лучший из российских теннисистов Даниил Медведев, дошедший до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, поднялся на пятое место.

Победитель турнира в Монако итальянец Фабио Фоньини вошел в топ-10.

Чемпионская гонка ATP
Положение на 22 апреля 2019 года

1. (2) Новак Джокович (Сербия) – 2405 очков
2. (1) Роджер Федерер (Швейцария) – 2280
3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) – 1965
4. (4) Стефанос Циципас (Греция) – 1550
5. (8) Даниил Медведев (Россия) – 1255
6. (5) Доминик Тим (Австрия) – 1235
7. (97) Фабио Фоньини (Италия) – 1190
8. (6) Джон Изнер (США) – 1060
9. (7) Гаэль Монфис (Франция) – 995
10. (9) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 935
11. (10) Кеи Нисикори (Япония) – 900
12. (11) Милош Раонич (Канада) – 855
13. (10) Гидо Пелья (Аргентина) – 845
14. (12) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 831
15. (13) Люка Пуй (Франция) – 750
16. (22) Борна Чорич (Хорватия) – 730
17. (144) Душан Лайович (Сербия) – 725
18. (14) Денис Шаповалов (Канада) – 685
19. (15) Ласло Дьере (Канада) – 681
20. (17) Ник Кириос (Австралия) – 650…
62. (58) Андрей Рублев (Россия) – 341…
69. (62) Карен Хачанов (Россия) – 290

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