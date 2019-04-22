Джокович возглавил чемпионскую гонку, Медведев поднялся на пятое место

Новым лидером чемпионской гонки ATP стал серб Новак Джокович, опередивший швейцарца Роджера Федерера.
Лучший из российских теннисистов Даниил Медведев, дошедший до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, поднялся на пятое место.
Победитель турнира в Монако итальянец Фабио Фоньини вошел в топ-10.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 22 апреля 2019 года
1. (2) Новак Джокович (Сербия) – 2405 очков
2. (1) Роджер Федерер (Швейцария) – 2280
3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) – 1965
4. (4) Стефанос Циципас (Греция) – 1550
5. (8) Даниил Медведев (Россия) – 1255
6. (5) Доминик Тим (Австрия) – 1235
7. (97) Фабио Фоньини (Италия) – 1190
8. (6) Джон Изнер (США) – 1060
9. (7) Гаэль Монфис (Франция) – 995
10. (9) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 935
11. (10) Кеи Нисикори (Япония) – 900
12. (11) Милош Раонич (Канада) – 855
13. (10) Гидо Пелья (Аргентина) – 845
14. (12) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 831
15. (13) Люка Пуй (Франция) – 750
16. (22) Борна Чорич (Хорватия) – 730
17. (144) Душан Лайович (Сербия) – 725
18. (14) Денис Шаповалов (Канада) – 685
19. (15) Ласло Дьере (Канада) – 681
20. (17) Ник Кириос (Австралия) – 650…
62. (58) Андрей Рублев (Россия) – 341…
69. (62) Карен Хачанов (Россия) – 290
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