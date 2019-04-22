Касаткина осталась на 22-м месте в рейтинге WTA - Советский спорт
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22 апреля 2019 10:31ТеннисЛипкин Антон

Касаткина осталась на 22-м месте в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA произошло минимум изменений.

Первая двадцатка рейтинга WTA не претерпела изменений. Сохранила свою позицию и первая ракетка России Дарья Касаткина, оставшаяся на 22-м месте.

В конце первой сотни улучили свои места Вера Звонарева, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.

Напомним, на прошлой неделе проходили матчи Fed Cup.

Рейтинг WTA
Положение на 22 апреля 2019 года

1. (1) Наоми Осака (Япония) – 5967 очков
2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 5782
3. (3) Петра Квитова (Чехия) – 5645
4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) – 5580
5. (5) Анжелик Кербер (Германия) – 5220
6. (6) Элина Свитолина (Украина) – 5020
7. (7) Кики Бертенс (Голландия) – 4640
8. (8) Слоан Стивенс (США) – 4386
9. (9) Эшли Барти (Австралия) – 4275
10. (10) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3520
11. (11) Серена Уильямс (США) – 3461
12. (12) Каролин Возняцки (Дания) – 3421
13. (13) Анастасия Севастова (Латвия) – 3145
14. (14) Мэдисон Киз (США) – 3011
15. (15) Анетт Контавейт (Эстония) – 2845
16. (16) Ван Цян (Китай) – 2812
17. (17) Юлия Гергес (Германия) – 2630
18. (18) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2580
19. (19) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2525
20. (20) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2515…
22. (22) Дарья Касаткина (Россия) – 2355…
28. (28) Мария Шарапова (Россия) – 1706…
34. (34) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1510…
57. (57) Екатерина Александрова (Россия) – 1013…
69. (69) Евгения Родина (Россия) – 820…
72. (72) Маргарита Гаспарян (Россия) – 796
73. (73) Виталия Дьяченко (Россия) – 787
74. (74) Анастасия Потапова (Россия) – 787…
76. (76) Вероника Кудерметова (Россия) – 782…
84. (85) Вера Звонарева (Россия) – 721…
89. (91) Екатерина Макарова (Россия) – 681…
98. (100) Светлана Кузнецова (Россия) – 621

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