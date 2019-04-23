Касаткина победила Мертенс и вышла во второй круг в Штутгарте

22-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.
В 1/16 финала 21-летняя российская теннисистка нанесла поражение Элизе Мертенс из Бельгии, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге. За 1 час 56 минут Касаткина оформила победу в двух сетах со счетом 7:6 (10:8), 7:5.
Отметим, что Касаткина, неудачно начавшая сезон, выиграла всего третий матч в году.
Ее следующей соперницей станет победитель пары Донна Векич (Хорватия) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, LL).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 886 077 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг
Дарья Касаткина (Россия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:6 (10:8), 7:5
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