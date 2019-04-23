Касаткина победила Мертенс и вышла во второй круг в Штутгарте Российская теннисистка одержала третью победу в сезоне.

22-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.

В 1/16 финала 21-летняя российская теннисистка нанесла поражение Элизе Мертенс из Бельгии, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге. За 1 час 56 минут Касаткина оформила победу в двух сетах со счетом 7:6 (10:8), 7:5.

Отметим, что Касаткина, неудачно начавшая сезон, выиграла всего третий матч в году.

Ее следующей соперницей станет победитель пары Донна Векич (Хорватия) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, LL).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 886 077 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1-й круг

Дарья Касаткина (Россия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 7:6 (10:8), 7:5